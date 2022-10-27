Российский тренер Дмитрий Турсунов объяснил, почему прекратил сотрудничество с британской теннисисткой Эммой Радукану.

Ранее стало известно, что Турсунов начал работать со швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

«Я принял решение уйти от Эммы вне зависимости от того, была доступна другая теннисистка или нет, — цитирует Турсунова Tennis Majors. — Мы не договорились по условиям. Еще были некоторые тревожные знаки, которые просто нельзя игнорировать. Я не переметнулся от одного игрока к другому, я бы не стал этого делать».

39-летний специалист отметил, что Радукану очень хочет прогрессировать и одержима теннисом.

«Мой испытательный срок закончился после US Open, но я остался, чтобы понять, как могу впечатлить команду (смеется). Я правда хотел, чтобы у нас все получилось. Прежде всего Эмма просто замечательная и трудолюбивая; она не ведет себя как суперзвезда и даже не думает это делать. Она очень хочет прогрессировать и одержима теннисом. Думаю, это достаточно редкое сочетание. Так что мне очень понравилось с ней работать. Было крайне тяжело уйти от игрока, которого я люблю и уважаю», — сказал Турсунов.

В 2022 году Турсунов работает уже с третьим игроком. В первой части сезона он сотрудничал с Анетт Контавейт, а когда начался североамериканский хардкор, он вошел в тренерский штаб Радукану.