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Сегодня, 14:42

Чесноков считает, что Самсонова провела самый лучший сезон в карьере

Анна Горшкова
Корреспондент
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Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что теннисистка Людмила Самсонова потенциально может обыграть любую соперницу.

«Самсонова провела самый лучший сезон в карьере. Она может, как Касаткина и Кудерметова, претендовать на попадание на Итоговый турнир WTA в следующем году. Она себя очень хорошо зарекомендовала, главное — хорошо подготовиться к следующему сезону. Потенциально Самсонова может обыгрывать любого, она никого не боится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В сезоне-2022 Самсонова выиграла три титула в одиночном разряде и дебютировала в топ-20 мирового рейтинга WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/16159295
Теннис
Андрей Чесноков
Людмила Самсонова
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