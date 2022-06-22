Российский дуэт Потапова - Сизикова выбыл на стадии четвертьфинала в Бад-Хомбурге

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Российский дуэт Анастасия Потапова — Яна Сизикова проиграл паре из Японии Эри Ходзуми — Макото Ниномия в четвертьфинале турнира WTA в Бад-Хомбурге (Германия) — 1:6, 6:4, 10:7.

В полуфинале японки встретятся с победительницами пары Кейтлин Кристиан/Лидия Морозова (США/Белоруссия) — Тереза Михаликова/Александра Соснович (Словакия/Белоруссия).

Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)

Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers

Призовой фонд 251?750 долларов

Открытые корты, трава

Парный разряд

Четвертьфинал

Эри Ходзуми/Макото Ниномия (Япония, 1) — Анастасия Потапова/Яна Сизикова (Россия) — 1:6, 6:4, 10:7