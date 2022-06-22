Андрееску сыграет с Касаткиной в четвертьфинале турнира в Бад-Хомбурге
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла британку Кэти Суон во втором круге турнира WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия) — 6:4, 6:4.
В четвертьфинале Андрееску сыграет против россиянки Дарьи Касаткиной, которая была сильнее немки Юлии Нимайер — 6:1, 3:6, 6:1.
Бад-Хомбург-фор-дер-Хеэ (Германия)
Турнир WTA Bad Homburg Open presented by Engel & Voelkers
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Бьянка Андрееску (Канада) — Кэти Суон (Великобритания, Q) — 6:4, 6:4
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