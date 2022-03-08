Российские теннисистки узнали соперниц в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе

Александрова, Звонарева, Потапова, Самсонова, Касаткина и Кудерметова узнали соперниц на турнире в Индиан-Уэллсе

Российские теннисистки узнали своих соперниц по первому кругу турнира в Индиан-Уэллсе. Екатерина Александрова будет стартовать на турнире матчем с американкой Эльвиной Калиевой. Вера Звонарева встретится с китаянкой Чжэн Циньвэнь, Анастасия Потапова — с японкой Мисаки Дои.

Людмила Самсонова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова сыграют сразу во втором круге. Самсонова встретится с победительницей матча Энн Ли (США) — Мэдисон Бренгл (США), Касаткина — с победительницей встрети Кэти Волынец (США) — Аранча Рус (Нидерланды), а Кудерметова — с победительницей противостояния Слоан Стивенс (США) — Наоми Осака (Япония).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 9 по 20 марта.