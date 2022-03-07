Виталия Дьяченко поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA
На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.
Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и заняла 102-е место. Дарья Касаткина опустилась на 28-ю строчку, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.
Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова. В мировом рейтинге она занимает 14-ю строчку.
Рейтинг WTA. 7 марта
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков
2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073
3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853
4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4776
5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4721
6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4436
7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4424
8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4242
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3235
10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065...
14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473...
24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1875...
28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1755...
32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1527...
52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1106...
70 (71). Варвара Грачева (Россия) — 906...
90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726...
102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.