Виталия Дьяченко поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде.

Россиянка Виталия Дьяченко поднялась на 16 строчек и заняла 102-е место. Дарья Касаткина опустилась на 28-ю строчку, Екатерина Александрова — на 52-е, Анна Калинская — на 90-е.

Первой ракеткой России осталась Анастасия Павлюченкова. В мировом рейтинге она занимает 14-ю строчку.

Рейтинг WTA. 7 марта

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 7 980 очков

2 (2). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5073

3 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4853

4 (4). Ига Свёнтек (Польша) — 4776

5 (5). Анетт Контавейт (Эстония) — 4721

6 (7). Мария Саккари (Греция) — 4436

7 (6). Паула Бадоса (Испания) — 4424

8 (8). Каролина Плишкова (Чехия) — 4242

9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3235

10 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3065...

14 (14). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2473...

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 1875...

28 (26). Дарья Касаткина (Россия) — 1755...

32 (32). Людмила Самсонова (Россия) — 1527...

52 (50). Екатерина Александрова (Россия) — 1106...

70 (71). Варвара Грачева (Россия) — 906...

90 (86). Анна Калинская (Россия) — 726...

102 (118). Виталия Дьяченко (Россия) — 649.