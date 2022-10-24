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Сегодня, 03:20

Пегула в двух сетах обыграла Саккари и стала победительницей турнира в Гвадалахаре

Сергей Разин
корреспондент
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Джессика Пегула.
Фото Reuters

Американская теннисистка Джессика Пегула в финале турнира в Гвадалахаре обыграла Марию Саккари из Греции со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. На счету 28-летней американки 3 эйса, 2 ошибки на второй подаче и 5 реализованных брейк-пойнта из 8. У 27-летней гречанки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из 3.

Для Пегулы это первый титул в одиночном разряде с 2019 года. Также американка в 2022 году завоевала 5 трофеев в парном разряде.

Джессика Пегула
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Саккари и Пегула сыграют в финале турнира в Гвадалахаре
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