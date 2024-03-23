Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

23 марта, 13:45

Теннисистка Тимофеева: «Мечтаю выиграть не один турнир «Большого шлема»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мария Тимофеева.
Фото Getty Images

Российская теннисистка Мария Тимофеева в интервью «СЭ» рассказала о главной цели в карьере.

— В каком возрасте, с какого момента вы в себя по-настоящему поверили, поняли, что сможете многого в теннисе добиться?

— Это от родителей — они с детства не то чтобы мне это внушали, но сильно в меня верили. Говорили, что все могу. И когда у меня что-то не получалось, они все равно уверяли, что рано или поздно получится. Я все время жила с такой верой в успех. И по возрасту все время была в топ-3 — топ-5 в мире, поэтому в целом их вера подтверждалась моими результатами. Так что лет с 10-12, когда я начала играть турниры, вера в себя появилась и остается со мной по сегодняшний день.

— Думали, что к 20 годам войдете в топ-100? И какая следующая задача? Считаете ли, например, для себя реальным выиграть турнир «Большого шлема»?

— Конечно, считаю реальным! А насчет сотни в 20 лет... Может, в предыдущие годы я не так успешно выступала, и цели были не такие высокие — надеялась попасть в топ-100 к концу этого года. Но сейчас март, и я уже здесь. Теперь надо закрепиться и только улучшать рейтинг.

— Главная цель вашей карьеры?

— Выиграть турнир «Большого шлема», и желательно не один. Многократно — было бы вообще замечательно! И стать первой ракеткой мира. Эти вещи, как правило, взаимосвязаны — есть мало случаев в истории, когда они шли бы по отдельности.

Мария Тимофеева. «Цели — выиграть турниры «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира». Интервью теннисистки Тимофеевой

20-летняя Тимофеева занимает 100-е место в рейтинге WTA. В 2023-м она выиграла свой единственный титул на турнире WTA, победив Катерину Байндль в Будапеште.

Теннис
Мария Тимофеева
4
0
Читайте также
Первые Олимпийские киберспортивные игры могут пройти в 2025 году
Топ-10 лучших трансферов Зенита в XXI веке
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Тимофеева о музыкальной карьере: «Не жалею, поскольку такого варианта особо не было»

Тимофеева об отношениях с Алькарасом: «Есть желание, чтобы эта тема закрылась»
Новости
RSS RSS
Все новости