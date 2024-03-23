Теннисистка Тимофеева: «Мечтаю выиграть не один турнир «Большого шлема»

Российская теннисистка Мария Тимофеева в интервью «СЭ» рассказала о главной цели в карьере.

— В каком возрасте, с какого момента вы в себя по-настоящему поверили, поняли, что сможете многого в теннисе добиться?

— Это от родителей — они с детства не то чтобы мне это внушали, но сильно в меня верили. Говорили, что все могу. И когда у меня что-то не получалось, они все равно уверяли, что рано или поздно получится. Я все время жила с такой верой в успех. И по возрасту все время была в топ-3 — топ-5 в мире, поэтому в целом их вера подтверждалась моими результатами. Так что лет с 10-12, когда я начала играть турниры, вера в себя появилась и остается со мной по сегодняшний день.

— Думали, что к 20 годам войдете в топ-100? И какая следующая задача? Считаете ли, например, для себя реальным выиграть турнир «Большого шлема»?

— Конечно, считаю реальным! А насчет сотни в 20 лет... Может, в предыдущие годы я не так успешно выступала, и цели были не такие высокие — надеялась попасть в топ-100 к концу этого года. Но сейчас март, и я уже здесь. Теперь надо закрепиться и только улучшать рейтинг.

— Главная цель вашей карьеры?

— Выиграть турнир «Большого шлема», и желательно не один. Многократно — было бы вообще замечательно! И стать первой ракеткой мира. Эти вещи, как правило, взаимосвязаны — есть мало случаев в истории, когда они шли бы по отдельности.

20-летняя Тимофеева занимает 100-е место в рейтинге WTA. В 2023-м она выиграла свой единственный титул на турнире WTA, победив Катерину Байндль в Будапеште.