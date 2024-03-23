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23 марта, 13:30

Теннисистка Тимофеева о музыкальной карьере: «Не жалею, поскольку такого варианта особо не было»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Мария Тимофеева.
Фото Соцсети

Российская теннисистка Мария Тимофеева в интервью «СЭ» ответила на вопрос о музыкальной карьере.

Бабушка спортсменки Любовь Тимофеева — известная классическая пианистка, народная артистка России.

— Никогда не жалели, что не продолжили семейную музыкальную линию?

— Не могу сказать, что жалею, поскольку и такого варианта особо не было. В детстве бабушка, может, и пыталась научить меня играть на фортепиано, но у родителей, мне кажется, был четкий план оставить меня в спорте. Чтобы моя энергия, которой было много, направилась в активное русло. Поэтому выбор пал на теннис.

Мария Тимофеева. «Цели — выиграть турниры «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира». Интервью теннисистки Тимофеевой

— Как к этому отнеслась бабушка?

— Она всегда рада моим успехам и поддерживает меня несмотря ни на что!

— Так, получается, «Википедия» врет, что вы до 12 лет занимались фортепиано?

— Не знаю даже, откуда взялась эта информация. Я никогда не занималась! И сегодня, к сожалению, не смогу сыграть ничего. Позор для человека из такой семьи, ха-ха! Но в будущем планирую все-таки научиться, взять у бабушки пару уроков, чтобы хоть как-то поддерживать эту музыкальную историю.

20-летняя Тимофеева занимает 100-е место в рейтинге WTA.

Теннис
Мария Тимофеева
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