Тимофеева об отношениях с Алькарасом: «Есть желание, чтобы эта тема закрылась»

Российская теннисистка Мария Тимофеева в интервью «СЭ» ответила на вопрос о взаимоотношениях с испанцем Карлосом Алькарасом, занимающем второе место в рейтинге ATP.

— Читал, что еще на юношеских турнирах на вас обратил внимание Карлос Алькарас, даже письма писал, на которые вы не отвечали. А спустя время, когда он уже стал превращаться в звезду, ответили — но было уже поздно.

— Честно, не знаю, почему до сих пор развивают эту тему. Не хочу уже о ней говорить и ставить кого-то в неловкое положение! Вообще не это имела в виду, и есть желание, чтобы тема закрылась, ха-ха.

— Но как-то с Алькарасом сейчас общаетесь?

— Нет. Не пересекались.

— В вашем заочном обращении к нему была прекрасная фраза: «Теперь у меня появились интернет и мозги». С мозгами понятно, а раньше что, интернета не было?

— Всегда важен контекст. Это была шутка. А люди почему-то восприняли это очень серьезно, близко к сердцу, стали даже меня в чем-то обвинять. Никакого посыла кого-то обидеть у меня точно не было, поэтому, если задела чьи-то чувства — извините!

20-летняя Тимофеева занимает 100-е место в рейтинге WTA.