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Сегодня, 19:20

Дарья Касаткина рассказала о своей личной жизни

Первая ракетка России Касаткина сделала заявление о своей личной жизни
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Первая ракетка России Дарья Касаткина рассказала о своей личной жизни. Теннисистка подтвердила, что сейчас встречается с девушкой.

— Давай обозначим: у тебя вообще сейчас есть девушка? — вопрос Касаткиной в интервью на YouTube-канале бывшего футболиста-любителя и блогера Виктора Кравченко.

— Да.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF, в начале лета она впервые вышла полуфинал «Ролан Гаррос».

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 16-й строчке.

Касаткина тренируется и живет в Барселоне.

Дарья Касаткина
48
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