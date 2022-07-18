Россиянка Касаткина не исключает вариант со сменой спортивного гражданства

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что не исключает вариант со сменой спортивного гражданства.

«Чемпионат мира у нас забрали, когда вернут? Никогда не вернут. Я не знаю. С Олимпиадой вообще непонятно что, а Игры через два года. Короче, мы отшельники. Не знаю, что дальше. Паспорт менять? Посмотрим», — сказала Касаткина в интервью на YouTube-канале бывшего футболиста-любителя и блогера Виктора Кравченко.

25-летняя Касаткина за карьеру выиграла четыре турнира WTA и семь турниров ITF, в начале лета она впервые вышла полуфинал «Ролан Гаррос».

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 16-й строчке.

Касаткина тренируется и живет в Барселоне.

17 июля теннисистка проиграла представительнице Чехии Катержине Синяковой в первом круге турнира в Гамбурге (Германия) со счетом 2:6, 6:2, 4:6.