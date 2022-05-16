Россиянка Рейнгольд проиграла в первом круге турнира в Марокко

Российская теннисистка Екатерина Рейнгольд проиграла словачке Анне Шмидловой в первом круге турнира WTA в Рабате (Марокко). Встреча закончилась со счетом 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 8 минут. 21-летняя россиянка совершила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из трех попыток. На счету Шмидловой 1 эйс, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8 попыток.

Во втором круге Шмидлова встретится с победительницей пару Кристина Кучова (Словакия) — Катерина Харрисон (США).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix Sar La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Шмидлова (Словакия) — Екатерина Рейнгольд (Россия) — 6:1, 6:2