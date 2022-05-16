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Сегодня, 12:28

Тарпищев рассказал о важности победы Кудерметовой и Павлюченковой на турнире в Риме

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что победа Вероники Кудерметовой и Анастасии Павлюченковой в парном разряде на турнире в Риме является хорошим сигналом.

«Рад, что Павлюченкова достаточно быстро восстановилась после травмы — плечо мучило ее семь лет. И надо отметить, что она хорошо стала играть пару. В преддверии Roland Garros эта победа — это хороший знак. И для нервной системы, и для подготовки к турниру в целом идеально легла парная комбинация», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Кудерметова и Павлюченкова 15 мая обыграли канадку Габриэлу Дабровски и мексиканку Джулиану Олмос со счетом 1:6, 6:4, 10:7

Источник: https://tass.ru/sport/14633551
Анастасия Павлюченкова
Вероника Кудерметова
Шамиль Тарпищев
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