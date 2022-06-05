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Касаткина: «Приятно, что Месси завоевал еще один трофей за сборную, но за его титулы в «ПСЖ» я не радуюсь»

Касаткина рассказала, что не радуется за титулы Месси в «ПСЖ»
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала, смотрела ли она матч Аргентина — Италия (0:3) за Кубок Артемио Франки.

— Знаю, что вы обожаете Лионеля Месси. Смотрели матч Аргентина — Италия за Кубок Артемио Франки (Финалиссима-2022)?

— Нет, не получилось. Он начинался достаточно поздно, а на следующий день мне надо было играть матч. Приятно, что Лео завоевал еще один трофей за сборную. За его титулы в «ПСЖ», конечно, я не радуюсь (смеется).

— Как думаете, Аргентина — главный фаворит на ЧМ-2002 в Катаре?

— Сложно сейчас сказать. Впереди еще полгода, но если Месси выиграет ЧМ-2022, то это будет сказка. После этого можно будет и закончить карьеру.

— Кроме Аргентины за кого будете переживать?

— За Испанию. Всегда их поддерживаю. Понятно, что это будет необычный чемпионат мира, который пройдет в ноябре — декабре. Вопрос, как физически игроки подойдут к нему. Все-таки не все привыкли набирать свою лучшую форму в первой половине сезона.

Дарья Касаткина. Дарья Касаткина — о своей игре: «Готова вернуться в топ-10»

Лионель Месси
Теннис
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Сборная Аргентины по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Дарья Касаткина
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