Касаткина: «Я готова вернуться в топ-10 и все для этого сделаю»

Российская теннисистка Дарья Касаткина заявила, что готова вернуться в топ-10 рейтинга WTA. На данный момент Касаткина занимает 20-е место в рейтинге.

— Что ваш тренер Карлос Мартинес сказал после «Ролан Гаррос»? Дал какую-то оценку?

— Мы оба очень довольны, как я прошла свою сетку. Если вспоминать два других моих удачных выступления на турнирах «Большого шлема» — четвертьфиналы «Ролан Гаррос» — 2018 и Уимблдона-2018, — это был драматичный путь. Много трехсетовых матчей, когда удавалось отыграться практически в безнадежных ситуациях. В этот раз до полуфинала мне удалось добраться, не проиграв ни одной партии. Зачастую выигрывала без лишних нервов. Это придает сил, чтобы двигаться дальше.

— Ставите задачу вернуться в топ-10 в этом году?

— Всегда хочется быть в топ-10 и выше. Еще до «Ролан Гаррос», учитывая, в каких я была кондициях, ставила себе цель быть в топ-15. В итоге оказалась в топ-20. Это хороший результат, но не предел мечтаний. В понедельник я буду на 12-й или 13-й строчке. Это близко к десятке, так что я готова туда вернуться. Все для этого сделаю, но самое главное — это здоровье и желание двигаться вперед.