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Сегодня, 13:30

Касаткина выступила за поднятие возрастного ценза в фигурном катании

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мнением о возможном увеличении возрастного ценза в фигурном катании.

Дарья Касаткина. Дарья Касаткина — о своей игре: «Готова вернуться в топ-10»

— Видел, что вы следите за фигурным катанием. Что думаете о возможном увеличении возрастного ценза? Велика вероятность, что на взрослые турниры будут допускать только с 17 лет.

— Мне кажется, что это правильно. Такое есть практически во всех видах спорта. В теннисе, например, до 18 лет юниоры могут играть только определенное количество профессиональных турниров. Получается, что дети соревнуются со взрослыми. И если в теннисе молодым это не дает никакого преимущества, то в фигурном катании возраст имеет особое значение. Детям легче дается выполнение сложных элементов. Но это приводит к тому, что в 15-16 лет они выдают свой максимум и уже через пару лет заканчивают карьеру. В плане здоровья и психологии это не очень хорошо.

— Противники возрастного ценза говорят, что будет странно, если на юниорском чемпионате мира будут показываться более высокие результаты, чем на взрослом. Возможно, на взрослом ЧМ не будет девушек, способных прыгать четверные прыжки.

— Ничего страшного. Здоровье и спортивное долголетие важнее, чем сиюминутные достижения. Это моя точка зрения.

В понедельник в Пхукете начнет свою работу 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU). Он рассмотрит ряд вопросов, связанных с изменениями в правилах фигурного катания, в том числе повышение минимального возраста для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет.

Теннис
Фигурное катание
Дарья Касаткина
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