Касаткина о победе над Бадосой: «Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем»

Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге турнира Риме (6:4, 6:4).

«Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем. Очень довольна сегодняшним выступлением и надеюсь, что в четвертьфинале сыграю так же или даже лучше», — приводит слова Касаткиной сайт ATP.

Также 23-я ракетка мира поделилась ожиданиями от встречи с Жиль Тайкманн в четвертьфинале турнира.

«Жиль в отличной форме, на прошлой неделе она была в полуфинале в Мадриде. Она уже обыграла несколько хороших игроков. Она левша, мы сыграем на грунте, так что будет классный матч. Мы одного возраста и хорошо знаем друг друга, поэтому будет весело», — отметила Касаткина.

Турнир WTA 1000 в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонт соревнования составляет более двух миллионов евро.