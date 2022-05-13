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Сегодня, 09:55

Касаткина о победе над Бадосой: «Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем»

Касаткина заявила, что ее уровень игры растет с каждым матчем
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Паулой Бадосой в третьем круге турнира Риме (6:4, 6:4).

«Я чувствую, что мой уровень растет с каждым матчем. Очень довольна сегодняшним выступлением и надеюсь, что в четвертьфинале сыграю так же или даже лучше», — приводит слова Касаткиной сайт ATP.

Также 23-я ракетка мира поделилась ожиданиями от встречи с Жиль Тайкманн в четвертьфинале турнира.

«Жиль в отличной форме, на прошлой неделе она была в полуфинале в Мадриде. Она уже обыграла несколько хороших игроков. Она левша, мы сыграем на грунте, так что будет классный матч. Мы одного возраста и хорошо знаем друг друга, поэтому будет весело», — отметила Касаткина.

Турнир WTA 1000 в Риме проходит с 9 по 15 мая. Призовой фонт соревнования составляет более двух миллионов евро.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/2615629/jabeur-claims-ninth-straight-win-kasatkina-upsets-badosa-in-rome
Теннис
Дарья Касаткина
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