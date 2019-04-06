06:44 | Теннис — WTA

Россиянки Хромачева и Кудерметова вышли в полуфинал турнира в Чарльстоне в парном разряде

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Российские теннисистки Ирина Хромачева и Вероника Кудерметова в четвертьфинале турнира WTA в Чарльстоне обыграли пару Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения) -  1:6, 6:3, 10:5.

В полуфинале российская пара сыграет с дуэтом Люсия Градецка/Андреа Клепач (Чехия/Словения).

Чарльстон (США) 

Турнир WTA Volvo Car Open 

Призовой фонд 757 900 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Четвертьфинал 

Ирина Хромачева/Вероника Кудерметова (Россия) - Ракель Атаво/Катарина Среботник (США/Словения, 3) - 1:6, 6:3, 10:5

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