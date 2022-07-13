Россиянки Блинкова и Грачева проиграли в четвертьфинале парного разряда в Лозанне

Российские теннисистки Анна Блинкова и Варвара Грачева уступили норвежке Ульрикке Эйкери и словенке Тамаре Зиданшек в четвертьфинале парного разряда турнира в Лозанне (Швейцария).

Игра длилась 1 час и 31 минуту и закончилась со счетом 3:6, 6:7 (3:7).

В полуфинале Эйкери и Зиданшек сыграют с победителем в игре Анна Калинская/Ралука Олару (Россия/Румыния, 3) — Ольга Данилович/Кристина Младенович (Сербия/Франция).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Четвертьфинал

Ульрикке Эйкери/Тамара Зиданшек (Норвегия/Словения, 2) — Анна Блинкова/Варвара Грачева (Россия) — 6:3, 7:6 (7:3)