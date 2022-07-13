Потапова победила Бегу и прошла в четвертьфинал турнира в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).
Во втором круге россиянка победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2.
В четвертьфинале Потапова сыграет против победителя матча Юлия Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия, Q).
Лозанна (Швейцария)
Турнир WTA Ladies Open Lausanne
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Потапова (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 3) — 6:4, 6:2
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