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Сегодня, 15:32

Потапова победила Бегу и прошла в четвертьфинал турнира в Лозанне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в четвертьфинал турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

Во втором круге россиянка победила румынку Ирину-Камелию Бегу в двух сетах — 6:4, 6:2.

В четвертьфинале Потапова сыграет против победителя матча Юлия Нимайер (Германия) — Ева Лис (Германия, Q).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 3) — 6:4, 6:2

Теннис
Анастасия Потапова
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