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Сегодня, 13:35

Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дарья Касаткина.
Фото AFP

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Греции Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

Матч продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 0:6, 3:6.

Первая ракетка России Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

На счету шестой ракетки мира Саккари — три эйса, одна двойная и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале турнира греческая теннисистка сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:0, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
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