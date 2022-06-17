Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине

Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Греции Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.

Матч продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 0:6, 3:6.

Первая ракетка России Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.

На счету шестой ракетки мира Саккари — три эйса, одна двойная и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.

В полуфинале турнира греческая теннисистка сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия).

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 757 900 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:0, 6:3