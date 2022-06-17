Касаткина уступила Саккари в четвертьфинале турнира в Берлине
Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Греции Марии Саккари в четвертьфинале турнира WTA 500 в Берлине.
Матч продолжался 1 час 12 минут и завершился со счетом 0:6, 3:6.
Первая ракетка России Касаткина один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырех.
На счету шестой ракетки мира Саккари — три эйса, одна двойная и семь реализованных брейк-пойнтов из 16.
В полуфинале турнира греческая теннисистка сыграет с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия).
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 757 900 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мария Саккари (Греция, 2) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 6:0, 6:3
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