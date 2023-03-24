Грачева за час победила Жабер во втором круге турнира в Майами
Россиянка Варвара Грачева обыграла туниску Онс Жабер в матче второго круга турнира WTA в Майами (США) — 6:2, 6:2. Встреча длилась 1 час и 7 минут.
54-я ракетка мира Грачева сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 6 брейк-пойнтов. У 5-й ракетки мира Жабер — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
В следующем круге Грачева сыграет с победительницей пары Эрика Андреева (Россия) — Чжан Шуай (Китай).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Варвара Грачева (Россия, Q) — Онс Жабер (Тунис, 4) — 6:2, 6:2
Новости