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Сегодня, 15:05

Россиянка Рахимова проиграла в первом круге турнира в Линце

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Камилла Рахимова проиграла немке Еве Лис в первом круге турнира WTA 250 в Линце (Австрия).

Матч завершился со счетом 4:6, 6:7 (5:7). Спортсменки провели на корте 1 час 45 минут.

115-я ракетка мира Рахимова 1 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 126-й ракетки Лис ни одной эйса, 2 двойные и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В следующем круге немецкая теннисистка сыграет с победительницей матча Бернарда Пера (США) — Далма Галфи (Венгрия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ева Лис (Германия, WC) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 7:6 (7:5)

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) — Линда Носкова (Чехия) — 7:6 (7:3), 6:2

Теннис
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