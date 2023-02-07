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Сегодня, 17:46

Александрова проиграла в первом круге турнира WTA в Линце

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Ребеке Масаровой в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:4, 1:6, 6:7 (6:8).

Матч длился 2 часа и 36 минут.

В следующем круге испанка встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ребека Масарова (Испания, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 4:6, 6:1, 7:6 (8:6)

Теннис
Екатерина Александрова
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