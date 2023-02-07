Александрова проиграла в первом круге турнира WTA в Линце
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла испанке Ребеке Масаровой в первом круге турнира WTA в Линце (Австрия) — 6:4, 1:6, 6:7 (6:8).
Матч длился 2 часа и 36 минут.
В следующем круге испанка встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой.
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 259 303 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ребека Масарова (Испания, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 2) — 4:6, 6:1, 7:6 (8:6)
Новости