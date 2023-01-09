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Сегодня, 09:25

Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Руслан Минаев
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Россиянка Екатерина Александрова победила австралийку Джейми Фурлис в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 7:5, 6:3.

В следующем матче Александрова сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и россиянкой Вероникой Кудерметовой.

В другом матче первого круга бразильянка Беатрис Хаддад Майя была сильнее румынки Сораны Кирстя — 7:6 (7:5), 6:1. В следующем матче она встретится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) — Джейми Фурлис (Австралия, WC) — 7:5, 6:3

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — Сорана Кирстя (Румыния, Q) — 7:6 (7:5), 6:1

Дэниэлл Коллинз (США, 10) — Каролина Плишкова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4

Теннис
Екатерина Александрова
Каролина Плишкова
Сорана Кирстя
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