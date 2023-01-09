Александрова вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Россиянка Екатерина Александрова победила австралийку Джейми Фурлис в первом круге турнира WTA в Аделаиде (Австралия) — 7:5, 6:3.
В следующем матче Александрова сыграет с победительницей матча между белоруской Викторией Азаренко и россиянкой Вероникой Кудерметовой.
В другом матче первого круга бразильянка Беатрис Хаддад Майя была сильнее румынки Сораны Кирстя — 7:6 (7:5), 6:1. В следующем матче она встретится с победительницей пары Аманда Анисимова (США) — Людмила Самсонова (Россия).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова (Россия) — Джейми Фурлис (Австралия, WC) — 7:5, 6:3
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11) — Сорана Кирстя (Румыния, Q) — 7:6 (7:5), 6:1
Дэниэлл Коллинз (США, 10) — Каролина Плишкова (Чехия, Q) — 6:2, 6:4