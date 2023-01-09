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Сегодня, 16:15

Олимпийская чемпионка Макарова рассказала об уникальности тренера Турсунова

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Дмитрий Турсунов.
Фото Global Look Press

Экс-восьмая ракетка мира, чемпионка Игр-2016 в Рио в паре с Еленой Весниной Екатерина Макарова рассказала о тренерском таланте Дмитрия Турсунова.

«У него сумасшедшая голова, — отметила «СЭ» Макарова. — Он очень круто тактически разбирает твою игру. Видит те технические моменты, где можно прибавить. Единственный момент: у него может хромать пунктуальность, но в плане тренировочного процесса он отдается на все сто процентов. Митя из тех тренеров, кто заинтересован в результате. Видно, что ему очень нравится развиваться. Очень тщательно разбирает каждый эпизод. И так подойдет, и так, чтобы донести свою мысль. Отлично поддерживает, мотивирует. Желаю ему побед и чтобы попадались талантливые подопечные»

После Соболенко Турсунов работал с Эммой Радукану, а сейчас тренирует Белену Бенчич.

Арина Соболенко. «У Соболенко есть все, чтобы стать первой ракеткой мира». Екатерина Макарова — о тренерской карьере и фаворитах AO
Теннис
Дмитрий Турсунов
Екатерина Макарова
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