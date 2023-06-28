Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне
Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира WTA-500 в Истборне (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа.
Касаткина сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Плишковой — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 12 по реализованным брейк-пойнтам.
За выход в полуфинал россиянка сыграет с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).
Касаткина стала 11-й «сеяной» на предстоящем Уимблдоне.
Истборн (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay International
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6, 6:3, 6:3
Новости