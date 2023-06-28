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Сегодня, 15:06

Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Истборне

Руслан Минаев
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Дарья Касаткина.
Фото Reuters

Россиянка Дарья Касаткина обыграла чешку Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира WTA-500 в Истборне (Великобритания) — 3:6, 6:3, 6:3. Матч длился 2 часа.

Касаткина сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У Плишковой — 8 эйсов, 5 двойных ошибок и 2 из 12 по реализованным брейк-пойнтам.

За выход в полуфинал россиянка сыграет с победительницей матча Ана Богдан (Румыния) — Каролин Гарсия (Франция).

Касаткина стала 11-й «сеяной» на предстоящем Уимблдоне.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay International

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 3:6, 6:3, 6:3

Теннис
Дарья Касаткина
Каролина Плишкова
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