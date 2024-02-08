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8 февраля, 17:02

Аванесян снялась с матча и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Румынии

Руслан Минаев
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Россиянка Элина Аванесян проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой во втором круге турнира WTA в городе Клуж-Напока (Румыния) — 2:6, 7:6 (7:5), 0:2.

В решающем сете россиянка снялась с матча. На тай-брейке второго сета Аванесян отыграла 5 матчболов.

Встреча длилась 1 час 53 минуты. Аванесян за игру реализовала 4 брейк-пойнта из 10. У Севастовой — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Севастова в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристьян (Румыния).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Аванесян (Россия, 6) — 6:2, 6:7 (5:7), 2:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Элина Аванесян
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