Аванесян снялась с матча и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Румынии
Россиянка Элина Аванесян проиграла представительнице Латвии Анастасии Севастовой во втором круге турнира WTA в городе Клуж-Напока (Румыния) — 2:6, 7:6 (7:5), 0:2.
В решающем сете россиянка снялась с матча. На тай-брейке второго сета Аванесян отыграла 5 матчболов.
Встреча длилась 1 час 53 минуты. Аванесян за игру реализовала 4 брейк-пойнта из 10. У Севастовой — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 7 реализованных брейк-пойнтов из 13.
Севастова в четвертьфинале сыграет с победительницей матча Клара Таусон (Дания) — Жаклин Кристьян (Румыния).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Севастова (Латвия) — Элина Аванесян (Россия, 6) — 6:2, 6:7 (5:7), 2:0 отказ 2-го игрока