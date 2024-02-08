Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби
Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила американку Даниэль Коллинз в матче второго круга турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 4:6, 6:3, 6:3.
Матч длился 2 часа 20 минут. Рыбакина сделала за игру 3 эйса и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.
В четвертьфинале пятая ракетка мира сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Хэзер Уотсон (Великобритания).
Абу-Даби (ОАЭ)
Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, Q) — 4:6, 6:3, 6:3
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