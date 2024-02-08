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8 февраля, 18:27

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Руслан Минаев
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Елена Рыбакина.
Фото Reuters

Представительница Казахстана Елена Рыбакина победила американку Даниэль Коллинз в матче второго круга турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 4:6, 6:3, 6:3.

Матч длился 2 часа 20 минут. Рыбакина сделала за игру 3 эйса и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале пятая ракетка мира сыграет с победительницей матча Кристина Букша (Испания) — Хэзер Уотсон (Великобритания).

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 1) — Дэниэлл Коллинз (США, Q) — 4:6, 6:3, 6:3

Теннис
Елена Рыбакина
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