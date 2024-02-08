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8 февраля, 14:37

Самсонова обыграла украинку Калинину и вышла в четвертьфинал турнира в Абу-Даби

Россиянка Самсонова победила украинку Калинину в турнире в Абу-Даби
Руслан Минаев
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Людмила Самсонова.
Фото AFP

Россиянка Людмила Самсонова обыграла украинку Ангелину Калинину во втором круге турнира в Абу-Даби (ОАЭ) — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 9 минут. Самсонова сделала за игру 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. У Калининой — 1 эйс, 4 двойные ошибки, она реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал россиянка сыграет с чешкой Барборой Крейчиковой.

Абу-Даби (ОАЭ)

Турнир WTA Mubadala Abu Dhabi Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия, 8) — Ангелина Калинина (Украина) — 6:1, 6:3

Теннис
Ангелина Калинина
Людмила Самсонова
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