В рейтинге WTA в первой десятке за неделю никаких изменений не произошло. Лидирует по-прежнему австралийке Эшли Барти, у которой 8 717 очков, на втором месте румынка Симона Халеп (7 255 очков) и замыкает первую тройку японка Наоми Осака (5 780 очков). Лучшей среди россиянок остается Екатерина Александрова, занимающая 33-е место (1 775 очков).

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780.

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4080. ...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

46 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1453...

60 (60). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

70 (70). Дарья Касаткина (Россия) — 985...

95 (95). Варвара Грачева (Россия) — 778...

100 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.