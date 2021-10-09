Радукану о поражении от Саснович: «Я даже рада, что сегодня так произошло. Могу сделать выводы и извлечь урок»

Британская теннисистка и победительница US Open Эмма Радукану поделилась мнением о поражении во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе от белоруски Александры Саснович (2:6, 4:6).

«Для меня все в туре по-прежнему в новинку. Опыт приходит, когда играешь неделю за неделей и сталкиваешься с разными ситуациями. Я даже рада, что сегодня так произошло. Я могу сделать выводы и извлечь урок, чтобы в будущем стать опытнее.

Все придет со временем. Просто нужно без спешки двигаться вперед и начать с чистого листа. Я не стала давить на себя, потому что в моем понимании я настолько неопытна и пока во всем разбираюсь. Будут взлеты, и всегда будут падения, когда ты разочарована своим выступлением. Но мне 18 лет. Нужно быть снисходительнее к себе», — приводит слова Радукану официальный сайт WTA.

В третьем круге Саснович встретится с румынкой Симоной Халеп.