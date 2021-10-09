Павлюченкова встретится с 19-летней Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе

Канадская теннисистка Лейла Фернандес во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 19-летняя канадка сделала один эйс и две двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

В третьем круге Фернандес встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.