Павлюченкова встретится с 19-летней Фернандес в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе
08:28
Канадская теннисистка Лейла Фернандес во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла француженку Ализе Корне со счетом 6:2, 6:3.
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. 19-летняя канадка сделала один эйс и две двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.
В третьем круге Фернандес встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой.
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