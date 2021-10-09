Саснович о победе над Радукану: «Она действительно талантливая девушка, старается всегда играть агрессивно»

Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала победу во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе над британкой Эммой Радукану (6:2, 6:4). Британка является действующей чемпионкой US Open.

«Я видела пару ее матчей на Уимблдоне и US Open. Она действительно талантливая девушка. У нее сильны как форхенд, так и бэкхенд. Она старается всегда играть агрессивно. Это был действительно хороший матч для меня. Я сыграла на высоком уровне. Она недавно выиграла US Open, где я проиграла уже в первом раунде. Совсем небольшая разница, да? Но я выходила на корт, чтобы получить удовольствие. Я все сделала правильно и, конечно же, довольна результатом», — приводит слова Саснович официальный сайт WTA.

В третьем круге Саснович встретится с румынкой Симоной Халеп.