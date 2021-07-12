Мельникова проиграла Зиданшек на старте турнира WTA в Лозанне

Российская теннисистка Марина Мельникова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Лозанне (Швейцария).

В первом круге она проиграла Тамаре Зиданшек из Словении со счетом 6:2, 3:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

В следующем круге Зиданшек сыграет с победительницей пары Варвара Грачева (Россия) — Мэнди Минелла (Люксембург).

Лозанна (Швейцария)

Турнир WTA Ladies Open Lausanne

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Тамара Зиданшек (Словения, 1) — Марина Мельникова (Россия) — 2:6, 6:3, 6:2