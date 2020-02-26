Бойфренд теннисистки Марии Шараповой Александр Гилкс отметил, что с нетерпением ждет дальнейших успехов россиянки. Сегодня Шарапова объявила о завершении карьеры.

— Добрейшему и самому профессиональному человеку, которого я знаю, тебе, Мария, и всему тому, что ждет тебя в твоей следующей главе, — написал Гликс в Instagram. — Продолжай вдохновлять нас своей скромностью, самоиронией, силой и фокусом.

Так как впечатляющая первая глава закончена, мы с нетерепением ждем твоих следующих достижений. С гордостью и любовью...

(затем приводится вырезка из эссе Шараповой)

«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты знала? Как покинуть корты, на которых ты тренировалась с детства, игру, которую так любишь, и которая принесла тебе как невыразимые слезы, так и непередаваемую радость. Спорт, где ты нашла семью и фанатов, которые поддерживали тебя больше 28 лет?

Это для меня нечто новое, поэтому простите меня. Теннис — я говорю до свидания".