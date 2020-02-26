«Продолжай вдохновлять нас». Бойфренд Шараповой — о завершении карьеры
Бойфренд теннисистки Марии Шараповой Александр Гилкс отметил, что с нетерпением ждет дальнейших успехов россиянки. Сегодня Шарапова объявила о завершении карьеры.
— Добрейшему и самому профессиональному человеку, которого я знаю, тебе, Мария, и всему тому, что ждет тебя в твоей следующей главе, — написал Гликс в Instagram. — Продолжай вдохновлять нас своей скромностью, самоиронией, силой и фокусом.
Так как впечатляющая первая глава закончена, мы с нетерепением ждем твоих следующих достижений. С гордостью и любовью...
(затем приводится вырезка из эссе Шараповой)
«Как оставить позади единственную жизнь, которую ты знала? Как покинуть корты, на которых ты тренировалась с детства, игру, которую так любишь, и которая принесла тебе как невыразимые слезы, так и непередаваемую радость. Спорт, где ты нашла семью и фанатов, которые поддерживали тебя больше 28 лет?
Это для меня нечто новое, поэтому простите меня. Теннис — я говорю до свидания".
To the kindest and most professional person I know, here is to you Maria, and all that awaits you in your next chapter! May you continue to inspire us all with your deep humility, self-depreciation, strength and focus. As a remarkable first chapter closes with so many extraordinary fetes, we look forward to all that you will accomplish with equal grit in the years to come. Proudly and lovingly, xx ? ——— «How do you leave behind the only life you've ever known? How do you walk away from the courts you've trained on since you were a little girl, the game that you love—one which brought you untold tears and unspeakable joys—a sport where you found a family, along with fans who rallied behind you for more than 28 years? I'm new to this, so please forgive me. Tennis—I'm saying goodbye.»