Призовой фонд итогового турнира WTA возрос вдвое

Призовой фонд итогового турнира WTA, который пройдет с 27 октября по 3 ноября в китайском Шэньчжэне, cоставит 14 миллионов долларов, cообщается на официальном сайте организации.

Чемпионка турнира, которая выиграет все матчи соревнования, получит 4,75 миллиона долларов.Победительница турнира, которая выиграет только два из трех матчей на групповом этапе, получит 4,42 млн долларов. Если же чемпионка соревнований одержит только одну победу в группе, она заработает 4,115 млн долларов.

Финалистка турнира, которая выиграет все матчи группового этапа, сможет получить 2,4 миллиона долларов При двух победах в группе из трех возможных финалистка получит чуть больше 2 миллионов долларов, а также почти 1,8 миллииона долларов при одной победе в группе.

Призовые теннисисток, которые дойдут до полуфиналов, составят от 690 тысяч до 1,3 миллиона долларов.