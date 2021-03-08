Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае
Российская теннисистка Анастасия Потапова 8 марта в матче 1-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:2.
Соперницы провели на корте час и 15 минут.
Во втором круге 19-летняя россиянка сыграет против американки Мэдисон Кис, которая в двух сетах разгромила представительницу Тайваня Лян Энь Шо — 6:1, 6:2.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия, WC) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:2
Елена Рыбакина (Казахстан, 14) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:0, 6:4
Мэдисон Кис (США, 11) — Лян Энь Шо (Тайвань, Q) — 6:1, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:4, 6:4
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