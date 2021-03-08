Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Потапова 8 марта в матче 1-го круга турнира в Дубае (ОАЭ) в двух сетах обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 6:2.

Соперницы провели на корте час и 15 минут.

Во втором круге 19-летняя россиянка сыграет против американки Мэдисон Кис, которая в двух сетах разгромила представительницу Тайваня Лян Энь Шо — 6:1, 6:2.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, WC) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:3, 6:2

Елена Рыбакина (Казахстан, 14) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:0, 6:4

Мэдисон Кис (США, 11) — Лян Энь Шо (Тайвань, Q) — 6:1, 6:1

Маркета Вондроушова (Чехия, 12) — Ана Богдан (Румыния, Q) — 6:4, 6:4