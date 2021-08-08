Потапова вышла в финал квалификации турнира в Монреале

Российская теннсиситка Анастасия Потапова в полуфинале квалификации турнира в Монреале обыграла канадку Лэйн Слиз со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Россиянка сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В финале квалификации Потапова встретится с Кристиной Младенович из Франции.