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Потапова вышла в финал квалификации турнира в Монреале

01:32
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Российская теннсиситка Анастасия Потапова в полуфинале квалификации турнира в Монреале обыграла канадку Лэйн Слиз со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. Россиянка сделала один эйс и три двойные ошибки, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

В финале квалификации Потапова встретится с Кристиной Младенович из Франции.

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Сергей Разин все материалы автора

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