Россиянка Дзаламидзе выиграла турнир в Румынии в парном разряде
20:33
Россиянка Натела Дзаламидзе в паре с Каей Юван из Словении выиграла теннисный турнир в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Winners Open 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Катаржина Питер/Майар Шериф (Польша/Египет) — 6:3, 6:4
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