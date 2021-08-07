Россиянка Дзаламидзе выиграла турнир в Румынии в парном разряде

Россиянка Натела Дзаламидзе в паре с Каей Юван из Словении выиграла теннисный турнир в Клуж-Напоке (Румыния) в парном разряде.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Winners Open 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Натела Дзаламидзе/Кая Юван (Россия/Словения) — Катаржина Питер/Майар Шериф (Польша/Египет) — 6:3, 6:4