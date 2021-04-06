Потапова уступила в первом круге турнира в Чарльстоне
19:52
Россиянка Анастасия Потапова неудачно выступила ну турнире в американском Чарльстоне. Она проиграла в первом круге представительнице Латвии Анастасии Севастовой.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Севастова (Латвия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:3, 6:3
Данка Ковинич (Черногория) — Габриэла Талаба (Румыния, Q) — 7:6 (7:2), 6:4
Шелби Роджерс (США) — Кристина Младенович (Франция) — 6:4, 6:3
Лейла Фернандес (Канада) — Чжан Шуай (Китай, 16) — 6:3, 6:1
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