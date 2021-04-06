Самсонова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне
20:21
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла во второй круг турнира в Чарльстоне. На старте соревнований она победила японку Ноа Хибино, отдав сопернице только три гейма за два сета.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия) — Нао Хибино (Япония) — 6:2, 6:1
1
Зачет
vs
0
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