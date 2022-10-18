Потапова уступила итальянке Коччаретто в первом круге турнира в Гвадалахаре
Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от итальянки Элизабетты Конччаретто в первом круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу представительницы Италии.
Следующим соперником Конччаретто станет американка Кори Гауфф.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open Akron
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:2, 6:1
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