Чесноков: «Думаю, от Самсоновой можно ждать главного прорыва в следующем сезоне»

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков рассказал, кто из российских теннисисток сможет показывать высокие результаты в следующем сезоне.

«В женском теннисе на первом месте всегда стояла стабильность. Дело в том, что далеко не все девушки постоянно могут показывать игру высокого класса. Идет всплеск, потом — резкий провал. Поэтому чем стабильнее теннисистка, тем выше у нее шансы на хорошее место в рейтинге. С этой точки зрения я бы отметил Людмилу Самсонову. В последнее время она сумела поймать свою игру и постоянно держит свой уровень. Из всех россиянок, входящих в топ рейтинга WTA, Самсонова мне кажется наиболее стабильной. Думаю, именно от нее можно ждать главного прорыва в следующем сезоне», — цитирует Betonmobile Чеснокова.

23-летняя россиянка занимает 22-е место в рейтинге WTA.

Самсонова является победительницей четырех турниров WTA в одиночном разряде и победительницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России (2020/2021).