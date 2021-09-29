Потапова сыграет с Петерсон в четвертьфинале турнира WTA в Казахстане
14:26
Определился соперник российской теннисистки Анастасии Потаповой по четвертьфиналу турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).
Во втором круге Ребекка Петерсон из Швеции победила Зарину Дияс со счетом — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
Ранее Потапова победила Кристину Младенович из Франции со счетом 1:6, 6:4, 6:3.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ребекка Петерсон (Швеция) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 6:2
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