Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Потапова сыграет с Петерсон в четвертьфинале турнира WTA в Казахстане

14:26
Теги:

Определился соперник российской теннисистки Анастасии Потаповой по четвертьфиналу турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

Во втором круге Ребекка Петерсон из Швеции победила Зарину Дияс со счетом — 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

Ранее Потапова победила Кристину Младенович из Франции со счетом 1:6, 6:4, 6:3.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ребекка Петерсон (Швеция) — Зарина Дияс (Казахстан) — 6:2, 6:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Читайте также

«Если на Олимпиаде у нас всего десять человек — какой смысл тренироваться?» Чемпионка России — о завершении карьеры
«Спартаку» грозит разгром в Неаполе, «Локомотив» попробует забить в Риме. Прогнозы на Лигу Европы
В сборной Украины по биатлону будет уже шестая экс-россиянка. Ее год уговаривали остаться в Тюмени
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: где смотреть и во сколько начало трансляции
«У нас есть свой «Королевский клуб»!» Как «Спартак» обыграл «Реал»
vs
0
Офсайд