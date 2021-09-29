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Определился соперник Грачевой по четвертьфиналу турнира в Нур-Султане

12:37
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Стал известен соперник российской теннисистки Варвары Грачевой по четвертьфиналу турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

Россиянка встретится с Элисон Ван Уйтванк из Бельгии, которая во втором круге победила немку Анну-Лену Фридзам.

Матч между Грачевой и Ван Уйтванк назначен на 1 октября.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 3:6, 6:4

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Иван Торопцев все материалы автора

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