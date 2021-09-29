Определился соперник Грачевой по четвертьфиналу турнира в Нур-Султане
12:37
Стал известен соперник российской теннисистки Варвары Грачевой по четвертьфиналу турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).
Россиянка встретится с Элисон Ван Уйтванк из Бельгии, которая во втором круге победила немку Анну-Лену Фридзам.
Матч между Грачевой и Ван Уйтванк назначен на 1 октября.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 3:6, 6:4
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