Определился соперник Грачевой по четвертьфиналу турнира в Нур-Султане

Стал известен соперник российской теннисистки Варвары Грачевой по четвертьфиналу турнира WTA в Нур-Султане (Казахстан).

Россиянка встретится с Элисон Ван Уйтванк из Бельгии, которая во втором круге победила немку Анну-Лену Фридзам.

Матч между Грачевой и Ван Уйтванк назначен на 1 октября.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 2) — Анна-Лена Фридзам (Германия) — 6:4, 3:6, 6:4