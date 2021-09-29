Гасанова второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала турнира WTA
17:42
Россиянка Анастасия Гасанова во втором круге турнира в Нур-Султане обыграла Ану Конюх — 2:6, 7:6, 6:2.
160-я ракетка мира второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA — первый был в этом году в Санкт-Петербурге.
Нур-Султан (Казахстан)
Турнир WTA Astana Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Анастасия Гасанова (Россия) — Ана Конюх (Хорватия, 5) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2
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