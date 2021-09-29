Гасанова второй раз в сезоне вышла в 1/4 финала турнира WTA

Россиянка Анастасия Гасанова во втором круге турнира в Нур-Султане обыграла Ану Конюх — 2:6, 7:6, 6:2.

160-я ракетка мира второй раз вышла в четвертьфинал турнира WTA — первый был в этом году в Санкт-Петербурге.

Нур-Султан (Казахстан)

Турнир WTA Astana Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Гасанова (Россия) — Ана Конюх (Хорватия, 5) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:2