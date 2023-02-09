Потапова обыграла Нимайер во втором круге турнира в Линце

Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу во втором круге турнира в Линце. В трех сетах она выиграла у немки Юле Нимайер — 7:5, 3:6, 6:3.

Следующим соперником россиянки будет победительница матча Анна-Лена Фридзам (Германия) — Ангелина Калинина (Украина).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия, 8) — Юле Нимайер (Германия) — 7:5, 3:6, 6:3