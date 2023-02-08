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Сегодня, 22:22

Грачева проиграла Саккари во втором круге турнира в Линце

Руслан Минаев
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Россиянка Варвара Грачева проиграла гречанке Марии Саккари в 1/8 финала турнира WTA в Линце (Австрия) — 4:6, 2:6. Матч длился 1 час и 37 минут.

Грачева сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 6. У Саккари — 3 эйса, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

В 1/4 финала турнира Саккари встретится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) — Донна Векич (Хорватия).

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 259 303 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Мария Саккари (Греция, 1) — Варвара Грачева (Россия, LL) — 6:4, 6:2

Теннис
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